Une cagnotte en ligne après l'accident mortel à Saint-Berthevin le 9 juillet

La mère de la conductrice décédée le 9 juillet dans une collision mortelle avec un camion à Saint-Berthevin, ouvre une cagnotte en ligne car elle n'a pas les moyens de rapatrier le corps de sa fille et ses petits-enfants jusqu'à Saint-Denis, sur l'île de la Réunion.

C'est la double-peine pour Marie-Jacqueline Basque. Le vendredi 9 juillet, cette femme a perdu sa fille de 34 ans après un terrible accident de voiture à Saint-Berthevin, au petit matin. Un choc frontal entre son véhicule et un poids-lourd. "Elle se serait endormie et le véhicule a dévié sur l'autre file" explique Marie-Jacqueline Basque à France Bleu Mayenne. Depuis quatre jours, cette maman enchaîne les coups de téléphone pour tenter de faire rapatrier le corps de sa fille, ainsi que ses trois petits-enfants (âgés de 13, 11 et 9 ans). Elle vient d'ouvrir une cagnotte en ligne sur leechi.com.

Un rapatriement à 7.500€

Au départ, la mère endeuillée ne voulait pas lancer d'appel au don. "_J'ai l'impression de mendier auprès des gens et je ne veux surtout pas ça_. Ce n'est pas mon but. Je veux juste qu'on ramène ma fille à La Réunion, pour que je puisse l'enterrer. Même si je ne peux plus la voir, au moins elle sera là avec moi" déclare Marie-Jacqueline Basque qui ne dispose que de peu de ressources.

Le corps de sa fille repose aujourd'hui aux Pompes Funèbres de la rue d'Amsterdam à Laval. Un rapatriement de la Mayenne à La Réunion coûterait aux alentours de 7.500€ d'après la mère, qui a demandé l'aide de sa commune de Saint-Denis sur l'île. "Elle refuse aussi de prendre en charge. Une dame m'a dit que c'était impossible car ma fille est morte en Métropole, et que c'était donc un budget plus important. Mais ce n'est pas normal" continue-t-elle.

Des enfants "perdus"

Ses trois petits-enfants eux, ont été accueillis en urgence dans des familles d'accueil à Laval. "_Ils ne comprennent pas tout ce qui se passe, que leur maman est décédée_. S'ils viennent à La Réunion ils le comprendront peut-être. Les enfants sont perdus là-bas [en Mayenne, ndlr]" soupire Marie-Jacqueline Basque. L'accident mortel de sa fille, le 9 juillet dernier à Saint-Berthevin était le septième depuis le début de l'année en Mayenne.