Une cagnotte en ligne en solidarité avec la jeune femme victime de viol à Cherbourg

C'est une agression d'une rare violence qui s'est déroulée le 4 août dernier en plein coeur de Cherbourg-en-Cotentin. Depuis, la jeune victime est toujours hospitalisé à Cherbourg, et son état inspire toujours de l'inquiétude. Cette affaire a profondément marqué et touché la population. D'où l'initiative qui vient d'être prise par un ami de la victime de lancer une cagnotte solidaire sur la plateforme leetchi. Son nom : Solidarité pour la jeune femme victime de viols et d'actes de barbarie.

ⓘ Publicité

Dans la présentation de l'initiative, l'auteur souligne que "nombreux sont ceux qui nous ont fait part de leur désir d'aider et de soutenir la victime (...)En accord avec la famille, nous créons cette cagnotte pour concrétiser ce soutien envers cette jeune femme". Et l'auteur de préciser, "chaque don sera destiné à l'aider dans sa lutte au quotidien vers son rétablissement".

La cagnotte est disponible en cliquant ic i.