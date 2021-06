Une cagnotte en ligne lancée après le décès du petit Wanis, mort noyé mercredi à l'Ile Charlemagne

Des parents d'élèves de Saint-Denis-de-l'Hôtel ont lancé une cagnotte en ligne pour soutenir la famille de Wanis. Ce petit garçon de six ans, originaire de la commune, est mort noyé mercredi 16 juin sur la base de loisirs de l’île Charlemagne.

"Merci pour votre geste." Après la mort de Wanis, six ans, décédé noyé sur l'Ile Charlemagne mardi dernier, la solidarité s'organise à Saint-Denis-de-l'Hôtel, la commune dont était originaire le petit. Les parents d'élèves ont décidé de lancer une cagnotte en ligne. "Cette cagnotte vous est proposée pour montrer notre soutien à la famille de Wanis", expliquent-ils. "Elle sera utilisée pour un petit bouquet mortuaire simple, et leur offrir le reste pour aider aux dépenses autour de cette épreuve".

Sur le site de potcommun.fr, là où a été lancée la cagnotte, ils précisent qu'il n'y a "aucune obligation de participation ni de montant". On peut aussi transmettre un message ou un dessin. Ce samedi, le montant de la cagnotte s'élevait à 1 330 euros. La mairie a également voté jeudi soir en conseil municipal une aide exceptionnelle destinée à la famille. Un suivi psychologique et une aide administrative sont également prévus. Un hommage a été rendu à Wanis vendredi, devant son école, une centaine de personnes ont participé. "L'émotion est très grande, j'avais du mal à trouver les mots pour apaiser le chagrin au rassemblement d'hier", confie le maire, Arnauld Martin. "On a perdu un jeune Dyonisien beaucoup trop tôt."

Le petit garçon est mort mercredi dans la soirée, après avoir été transporté au CHR d'Orléans. Le parquet d'Orléans a ouvert une enquête pour "recherches des causes de la mort".