Une cagnotte en ligne pour aider des agriculteurs de l'Orne victimes d'un incendie

Saint-Christophe-le-Jajolet, Boischampré, France

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. "Les investigations se poursuivent" précise le capitaine Soubien de la compagnie de gendarmerie d'Argentan en charge de l'enquête. En attendant, le désastre est total pour la famille Génissel. Hormis la maison d'habitation, l'exploitation a été entièrement détruite. Il s'agit de bâtiments de conception ancienne, accolés les uns aux autres. A l'intérieur, près de 1000 tonnes de fourrage sont parties en fumée. Dans le brasier, une cinquantaine d'animaux ont également péri : cinq vaches, un taureau et une quarantaine de veaux.

Une cagnotte pour apporter une aide financière et un soutien moral

La solidarité du monde agricole s'est tout de suite organisée pour cette famille, où on est agriculteur de père en fils. Des agriculteurs sont venus sur place pendant l'incendie pour récupérer quelques bêtes sauvées des flammes, et les recueillir dans leurs exploitations. Très émue par leur situation, une habitante de Saint-Christophe-le-Jajolet a de son côté décidé de lancer une cagnotte sur internet. "Parce que les assurances ne prendront pas tout en charge, explique Karine Moulin, j'ai organisé cette collecte pour leur venir en aide." Elle en a avisé le maire de la commune et la famille elle-même et obtenu leur accord avant de créer la cagnotte sur leetchi. "Au delà de l'aide financière, poursuit-elle, c'est important aussi pour eux de voir que des gens les soutiennent, pour qu'ils aient le courage de redémarrer." La cagnotte a été lancée pour une durée de deux mois.