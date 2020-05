Une cagnotte en ligne pour aider l'AS Niort Basket après le vol de ses fauteuils handisport

L'AS Niort Basket a lancé une cagnotte en ligne après le vol de ses fauteuils handisport et de sa remorque, pour tenter de tenir le coup, alors que l'association est déjà mise en difficulté par la crise sanitaire.

Quel que soit le geste que vous pourrez faire, il sera très précieux

Sur la cagnotte en ligne, l'association explique notamment que la crise sanitaire l'empêche "de pérenniser un emploi aidé, et de réinscrire l'équipe Handibasket pour le championnat". Ce vol est un coup dur de plus. Le club qui précise que "plus que le matériel, ce sont de nouvelles sensibilisations qui ont dû être annulées, mettant le club et ses salariés dans une situation désormais critique".

Huit fauteuils ont été retrouvés par des passants, mais sont "dans un piteux état" explique l'association. Les deux autres fauteuils et la remorque, eux, restent introuvables. Le message posté pas l'association après le vol a reçu beaucoup de soutien. Il a été partagé plus de 5 000 fois.