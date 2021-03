Une cagnotte en ligne pour aider la famille du gendarme décédé en Dordogne

Une cagnotte en ligne a été ouverte pour aider la famille du gendarme de Belvès, décédé dans un accident de tracteur au lieu-dit Le Cingle, à Carsac-Aillac en Dordogne ce jeudi 25 mars. Il était père de deux enfants, âgés d'un an et demi et de cinq ans.

Plus de 3.000 euros récoltés

"Julien était un gars en or, toujours disponible quand on avait besoin", explique l'organisateur de la cagnotte. Plus de 3.000 euros ont déjà été récoltés. Les fonds serviront à aider sa femme et leurs deux enfants.

Pour faire un don, il faut se rendre sur la plateforme Leetchi. Il reste 14 jours pour participer.

Un accident à bord de son tracteur

L'homme de 30 ans était au volant de son tracteur lorsqu'il en a perdu le contrôle. L'engin s'est retourné dans une pente et s'est écrasé sur lui. Les secours n'ont rien pu faire pour le réanimer, le jeune homme était déjà décédé à leur arrivée. L'accident s'est produit sur sa propriété familiale.