Une cagnotte en ligne pour le combat juridique de la famille de Christian Lantenois

La famille de Christian Lantenois a lancé, ce vendredi 26 mars, une cagnotte en ligne pour les aider dans "leur combat juridique" qui s'annonce "douloureux et coûteux", précise son fils dans un texte publié sous l'appel au don. L'argent récolté servira "à couvrir les frais d'avocat et de justice, pour assurer la meilleure défense possible", précise la famille, dans la cagnotte Leetchi.

Christian Lantenois se trouve toujours dans un état très préoccupant

Le photo-reporter se trouve toujours dans un état très grave, après l'agression subie le 27 février dernier. Il avait été pris pour cible en sa qualité de journaliste et violemment agressé alors qu'il couvrait un fait divers aux abords de la médiathèque Croix Rouge à Reims. Au début du mois de mars, le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette annoncé la mise en examen d'un homme, de 21 ans, dans cette affaire pour tentative de meurtre aggravée.