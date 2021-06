Une cagnotte en ligne pour les victimes de l'incendie criminel à Salles-sur-Mer

La solidarité se met en place, après l'incendie qui a ravagé une maison à Salles-sur-mer, dimanche 30 mai. Le feu, d'origine criminelle, s'est déclaré au premier étage, qu'il a complètement détruit avant de gravement endommager le reste du bâtiment. Une mère et sa fille occupaient ce logement depuis plusieurs années. L'auteur présumé de l'incendie a été interpellé, il s'agit de l'ex-conjoint de cette habitante. L'homme a reconnu les faits, il était jugé ce mercredi en comparution immédiate.

Face à la détresse de ces deux Salésiennes, leur agent immobilier, Julien Cornette, a ouvert une cagnotte en ligne sur le site Leetchi.com. "Elles sont très choquées, aujourd'hui elle n'ont plus rien", explique cet agent. "Toutes leurs affaires, les papiers, les meubles,... tout est parti en fumée. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, clairement aujourd'hui la meilleure chose que je pouvais faire pour elles c'était d'ouvrir cette cagnotte pour les aider à se reconstruire".

Une cagnotte en ligne après l'incendie d'une maison à Salles-sur-mer Copier

"C'était une maison qui avait complètement été rénovée il y a quatre ans par la propriétaire avec son papa. Donc il y avait vraiment quelque chose de très sentimental avec cette maison", ajoute Julien Cornette. Cette mère et sa fille devaient bientôt quitter le logement. Un compromis de vente avait été conclu, et l'acte authentique chez le notaire devait être signé début septembre. "Cela fait 11 ans que je fais ce métier, c'est la première fois que cela m'arrive sur une maison autant brûlée, surtout dans un dossier qui était en cours. Tout le monde était ravi, il y avait une belle histoire qui démarrait avec ces acquéreurs. Aujourd'hui, toutes leurs pensées vont à cette mère et sa fille". Au vu de l'ampleur des travaux et du temps nécessaire, les acquéreurs, des primo-accédants, ont été contraints de renoncer à la vente.