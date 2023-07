Une cagnotte et un match hommage après la disparition d'un joueur de foot de l'est de la Somme

L'émotion est grande dans le milieu footballistique de l'est de la Somme après la disparition d'un ancien joueur et éducateur, Romain Bridoux, connu sous le surnom de "Gayette". Ses amis lancent une cagnotte pour sa famille et vont organiser un match hommage en août.