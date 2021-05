Une cagnotte lancée après l'incendie mortel de Bessan

Une cagnotte a été lancée par les amis d'Hugo et Kylian suite à l'incendie mortel de Bessan (Hérault) dans la nuit de vendredi à samedi. La mère des jumeaux, leur petit frère de 8 ans et leur beau-père sont décédés dans l'incendie de la maison familiale.

Après le deuil et l'émotion, le temps de la solidarité s'organise à Bessan au lendemain du terrible incendie de la rue Puits Auriol où un couple et leur fils de 8 ans sont décédés. Une cagnotte a été lancée par les amis d'Hugo et Kylian, les deux autres garçons de la maman. Les jumeaux de 17 ans ne se trouvaient pas dans la maison familiale la nuit du drame. Ce dimanche midi près de 200 personnes avaient déjà apportées une contribution. La cagnotte s'élevait à 5.300 euros.

Dans la commune de Bessan, où habitait la famille, la tristesse est immense. Le père et la mère de famille avaient repris en 2020 la brasserie du Soleil près de la mairie sur la place centrale. Même sentiment du côté de Marseillan où le couple habitait avant de s'installer à Bessan il y a un an.

