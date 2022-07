Une cagnotte lancée pour les familles des victimes de l'incendie de Bressuire

Une cagnotte en ligne est lancée pour venir en aide aux familles des victimes de l'incendie de Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Incendie d'un immeuble qui a fait cinq morts le 8 juillet 2022 et dont les causes restent toujours inconnues. Quatre des cinq victimes ont été identifiées : une femme de 31 ans et sa fille de 5 ans, un adolescent de 17 ans et un homme de 35 ans.

Le drame a bouleversé la communauté comorienne à laquelle appartenaient les personnes décédées. Cette communauté lance cet appel à la solidarité. L'argent collecté servira notamment au rapatriement des corps de certaines victimes et aux inhumations.