Une cagnotte lancée pour soutenir la famille de la collégienne renversée par un bus scolaire en Dordogne

Une habitante de Lamothe-Montravel a lancé une cagnotte en ligne, pour soutenir la famille de la petite fille de 12 ans décédée lundi après-midi, fauchée par le bus scolaire qui la ramenait dans son village. "Une cagnotte est mise en place en mémoire de Célia, un petit ange parti trop vite. Chaque dons petits ou grands seront un geste de soutien et de solidarité", peut-on lire. Selon le maire de la commune, la cagnotte permettra d'apporter un soutien à la famille, aux parents et aux frères et sœurs de la collégienne. Plus de 1.800 euros ont été récoltés.

Ceux qui le souhaitent peuvent assister aux obsèques

Les obsèques de la petite fille auront lieu samedi 19 septembre, à 9h à l'église de Lamothe-Montravel. Dans un message diffusé sur l'application PanneauPocket, la mairie indique que les enfants et les parents qui le souhaitent peuvent y assister, "les couleurs et le monde de l'enfance étant également les bienvenus".