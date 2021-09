Une cagnotte lancée sur Leetchi en soutien à un agriculteur de Vic-de-Chassenay en Côte-d'Or

A Vic-de-Chassenay début septembre un incendie a dévasté 5 000 mètres cubes de paille ainsi que du matériel agricole sur la ferme de Jean-Marc Arnoux. Toute la nuit une quarantaine de pompiers venus de tout le département ont lutté contre les flammes aidés par quelques voisins. L'agriculteur estime les dégâts à 200 000 euros. Alors que les causes du sinistre sont toujours inconnues la gendarmerie a ouvert une enquête.

Pour une raison toujours inconnue le feu a dévasté 5 000 mètres cubes de paille sur l'exploitation de Jean-Marc Arnoux début septembre, sa fille a lancé une cagnotte pour lui venir en aide - DR

En attendant pour soutenir Jean-Marc et son fils, associés sur l'exploitation, sa fille Amandine et son gendre, ont décidé de lancer une cagnotte sur Leetchi. Une cagnotte qui ne décolle pas : à peine plus de 500 euros ont été recueillis. Amandine, 37 ans, infirmière anesthésiste, explique qu'il ne s'agit pas de recouvrer ces 200 000 euros partis en fumée ou de se substituer aux assurances. "L'idée c'est plutôt de susciter un élan de solidarité pour "compenser" la tristesse de mon papa et de mon frère suite à cet incendie qui a ravagé leur fourrage de cet été. Si des amis éleveurs entendent mon message il s'agirait aussi de récupérer un peu de paille pour les aider alors que les bêtes vont bientôt être mises à l'abri pour l'hiver".

Jean-Marc Arnoux a une énorme meule de paille de 5 000 mètres cubes, l'équivalent de 2 500 bottes début septembre dans son exploitation de Vic-de-Chassenay en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Le feu a également détruit du matériel agricole : un tracteur et deux remorques © Radio France - Thomas Nougaillon

A une poignée de kilomètres de là, Julien et Hubert Baulot sont venus en aide à l'agriculteur sinistré. Julien est venu éparpiller la paille en train de se consumer pour éviter une reprise du feu. © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est l'équivalent de 2 500 bottes de paille qui ont brûlé cette nuit là. En racheter coûte cher puisque "il faut compter 80 à 100 euros la tonne livrée" explique Jean-Marc Arnoux qui compte sur les assurances pour indemniser ses pertes. Suite à cet incendie, suivant le conseil des gendarmes, il a porté plainte contre "X" pour faciliter ses démarches. Il attend des nouvelles en début de semaine. En attendant l'agriculteur sinistré dit déplorer le manque de soutien des assurances.

Pas de nouvelles des assurances

"On a été bien aidés le soir de l'incendie par les voisins, mais du côté des assurances on n'a pas de nouvelles (...) Je tiens tout de même à remercier la succursale de matériel agricole qui nous a prêté un tracteur en attendant que ça délibère du côté des assurances. Pour l'instant on en est là, on attend" souffle Jean-Marc Arnoux.