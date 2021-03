Une cagnotte leetchi lancée par la SPA de Marseille pour soigner Iboo un chiot torturé

C'est la dénonciation d'un voisin qui a permis aux enquêteurs de la SPA Marseille Provence de sauver la vie d'Iboo. Ce chiot de 3 mois, jeté dans une poubelle du 5e arrondissement de Marseille par son propriétaire est brûlé sur 80% de son corps. L'animal a également un oeil crevé. Il a du être opéré. Son tortionnaire, un homme d'une quarantaine d'années interpellé par la police sera jugé devant le tribunal correctionnel de Marseille le 8 avril. En attendant son procès, il a été placé en détention.

La SPA lance une cagnotte pour soigner Iboo

Iboo est aujourd'hui très mal en point. Les soins de ses très nombreuses brûlures vont être longs, compliqués et couteux. C'est pourquoi la SPA Marseille Provence lance une cagnotte en ligne sur le site Leetchi. Selon Xavier Bonnard, le président de la SPA de Marseille "6 ou 7 fois par jours, Iboo passe entre les mains du vétérinaire qui l'enduit de pommade, qui change les pansements. C'est long et compliqué". "Si tout l'argent n'est pas utilisé par Iboo, il servira pour d'autres chiens. Malheureusement, dans une grande ville comme Marseille, de plus en plus de chiens arrivent chez nous blessés et ont besoin d'être opérés" préciseXavier Bonnard- président SPA de Marseille