La Trinité, France

Gaëtan et sa fille de 4 ans ont disparu dans un accident de la route sur l'A6 dans la nuit de mardi à mercredi. Sa femme ainsi que ses deux jumeaux sont indemnes, et c'est pour les aider que des amis du jeune homme de 36 ans ont mis en place une collecte sur internet. Il s'agit de personnes que Gaëtan connaissait grâce à l'une de ses grandes passions : le poker.

"Un homme avec beaucoup de cœur"

Gaëtan était un homme unanimement apprécié de tous. Son ami avec qui il a dirigé le club de football de La Trinité, Fabrice Frixa se souvient "C'était quelqu'un de très humain. Il s'occupait des jeunes en difficulté, de personnes handicapées. Il aimait venir en aide aux autres. Il était toujours souriant, de bonne humeur ... Jamais un mot déplacé ... Il avait une grande chaleur du cœur. Il aimait beaucoup les gens et par dessus tout sa femme et ses enfants. C'était sa priorité." Le club envisage de rendre hommage à Gaëtan et sa fille au début d'année 2018.