Une cagnotte pour aider un jeune agriculteur de Haute-Savoie brûlé dans l'incendie de sa ferme à Saint-Gervais

25.000 euros en quelques jours ! Près de 500 donateurs ! La solidarité n'est pas un vain mot avec le monde agricole montagnard.

La cagnotte leetchi en ligne sur internet a été lancée par sa commune de Saint-Gervais pour aider François Curral, 22 ans, à repartir dans la vie. L'éleveur laitier est un enfant du pays.

Le sinistre accidentel a été terrible. Un chaudron à gaz a explosé. Le jeune homme, qui a repris l'exploitation familiale récemment, a eu le temps de sauver sa grand-mère qui dormait, ses deux veaux et son tracteur. "Pour le reste, il a tout perdu. C'est un jeune qui mérite qu'on l'aide. On est fier de ce qu'il a fait et on est fier d'être à ses côtés. " résume le maire Jean-Marc Peillex.

La ferme familiale du hameau de Cupelin est réduite en cendres.

Selon le maire, "les assurances prennent en charge le bâtiment. Mais il s'agit d'une ferme du 19 ème siècle. François va reconstruire une ferme qui va lui permettre de continuer une activité d'avenir."

Le jeune homme est toujours hospitalisé au service des grands brûlés de l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon.