Une cagnotte pour enterrer Sylvain, ce sans-abri retrouvé mort dimanche à Andance

On sait désormais que l'homme retrouvé mort dimanche matin sur la départementale à Andance s'appelait Sylvain. Âgé de 43 ans, ce sans-abri était originaire de Saint-Pierre-de-Bœuf, dans la Loire. Il était en rupture avec une partie de sa famille explique l'une de ses cousines à l'origine d'une cagnotte en ligne afin de pouvoir organiser son enterrement. Une autopsie est pratiquée ce mardi. La victime a vraisemblablement été renversée, c'est l'hypothèse pour le moment privilégiée par les enquêteurs.

"L'homme qui l'a renversé l'a laissé mourir comme un chien. Il est hors de question qu'on l'enterre comme un chien. Il doit avoir un bel enterrement" lance Marjorie. Elle n'envisage pas pour lui la fosse commune et explique que ses obsèques nécessitent 5.000 euros. D'où l'appel aux dons et la cagnotte en ligne. Elle ajoute : "si je dois vendre ma voiture pour enterrer mon cousin, je le ferai. Il doit être enterré avec sa maman et son frère dans le caveau familial à Saint-Pierre-de-Bœuf".

"Je ne suis pas toute seule, on essaye de faire les choses bien avec mon frère, ma sœur et ma mère, qui était sa marraine". Elle explique qu'il les voyait mais n'acceptait pas leur aide. Marjorie, elle, parle de Sylvain comme d'un homme "perdu", "paumé", "un vrai gentil", qui avait "un peu zoné dans la drogue, l'alcool".