Une cagnotte pour la famille de Joaquin, étudiant assassiné à Montpellier le 2 novembre

Une cagnotte vient d'être lancée sur internet pour soutenir la famille de Joaquim, cet étudiant de Montpellier de 20 ans assassiné il y a 10 jours par un marginal rue Saint Guilhem à Montpellier.

"Partager c'est aussi aider"

"Bonjour à tous, les proches de Joaquim, 20 ans, assassiné à Montpellier rue st Guilhem le 2 Novembre 2017, souhaitent soutenir sa famille. Nous sommes tous démunis dans ce moment plus que difficile et il nous semble important de créer une cagnotte afin qu’ils puissent faire face aux dépenses liés à cet événement tragique (obsèques, trajets de la famille vivant à l’étranger, notamment l’Argentine, frais de justice, ... etc.). Il est important que toute sa famille soit réunie pour affronter cette épreuve, qu’ils se sentent soutenus et entourés. C’est pourquoi, si vous pouvez contribuer en participant ou simplement en partageant, vous serez d’une grande aide et d’un grand soutien."

La cagnotte en ligne c'est ici.

