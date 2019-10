Une cagnotte pour les funérailles d'un jeune homme poignardé à Chambéry dans la nuit de samedi à dimanche

La famille de la victime de l'homme retrouvé poignardé à Chambéry en pleine nuit lance une cagnotte de solidarité. Le drame inattendu et d'une extrême violence touche de nombreux chambériens qui ont rapidement fait de nombreux dons.

Chambéry - France

La famille de la victime d'Emmanuel, retrouvé poignardé devant chez lui en rentrant du travail, tard dans la nuit de samedi à dimanche lance un appel à la solidarité sur internet. Cet habitant du Biolay, âgé de 31 ans est mort après avoir reçu des dizaines de coups de couteaux. Selon sa famille, il s'est "trouvé au mauvais moment au mauvais endroit". La victime est décrite comme quelqu'un de calme, sans problème particulier. Sa famille "parle du mec le plus gentil du monde".

Une cagnotte lancée sur internet

Abasourdie par cette mort, par le choc de la violence du meurtre et sidérée par le vide crée par la perte d'Emmanuel, les réseaux sociaux ont été d'un soutien moral important dès lundi pour sa sœur notamment. C'est elle, Charlène, qui a lancé la cagnotte sur internet, pour parler de son frère, qui allait devenir père. Il était aussi très apprécié dans son travail. Chef cuisinier dans un restaurant du centre ville, toute l'équipe comptait sur lui depuis plus de trois ans maintenant.

Je vous demande de l'aide aujourd'hui car mon frère, le mec le plus gentil du monde, s'est fait assassiné par 40 coups de couteau dans le dos - Charlène

La sœur d'Emmanuel indique tout simplement que la famille a peu de moyen, qu'elle veut lui faire des obsèques dignes "il souhaitait se faire incinérer, mais au vu des circonstances, on a pas le droit. On veut donc lui faire un enterrement digne de ce qu'il méritait mais dans la famille, on a pas beaucoup de moyen."

Dans le quartier et à Chambéry cette information a rapidement été relayée. Sur internet les dons sont nombreux, ainsi que les messages d'anonymes touchés par ce drame chambérien.