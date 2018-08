La famille des trois orphelins de Duneau a ouvert une cagnotte en ligne pour subvenir à leurs besoins. Leurs parents sont morts dans l'incendie de leur maison, dimanche. Le couple était en instance de divorce et une information judiciaire est ouverte.

Depuis le drame de dimanche, cette famille se serre les coudes. "Je passe beaucoup de temps chez mes parents, à Tuffé, qui ont recueilli les enfants" raconte Alexandre Bizieux, leur oncle maternel.

Les trois enfants de 11, 6 et 3 ans et demi ont perdu leurs parents dans l'incendie de leur maison, dimanche à Duneau. Un premier appel aux dons a permis de réunir des vêtements et des jouets en début de semaine.

Leur oncle a décidé de créer une cagnotte en ligne. La somme servira "pour leur avenir, la scolarité, les premiers mois, pour qu'on s'en sorte tous ensemble" précise-t-il.

Parmi les premiers donateurs, beaucoup de connaissances de la famille mais "au fur et à mesure des partages, le cercle s'élargit beaucoup. On essaie de remercier tout le monde, c'est vraiment super de leur part".

Une information judiciaire est ouverte au Mans sur les causes de l'incendie. Le couple était en instance de divorce et l'homme pourrait avoir tué sa femme avant de mettre le feu à la maison.