Une cagnotte pour remplacer la sculpture volée avec "l'âme de papa" à l'Isle-sur-la-Sorgue

Une élève de l'école de musique de l'Isle-sur-la-Sorgues lance une cagnotte pour remplacer l'œuvre unique dérobée dans le jardin de Majic Music. Sa propriétaire est bouleversée car la sculpture était l'empreinte des mains de sa maman et de son papa. Elle demandait aux voleurs de lui "rendre l'âme de son papa".

Une cagnotte pour protéger l'école avec l'amour

Les voleurs n'ont pas rendu hélas la sculpture. Une élève invite donc chacun à verser de l'argent sur une cagnotte en ligne sur le site Leetchi. Cette élève souligne que les malfaiteurs ont "volé l’âme de son papa qui protégeait l’école depuis son décès en mars. Nous ne pourrons pas remplacer l’âme de son papa mais peut être que l’âme de ses élèves peuvent essayer de compenser sa douleur. Aidez nous a remplacer cette magnifique sculpture par l’amour que nous portons tous à Florence et à cette école, protégeons cette école avec une nouvelle sculpture à l’image de l’amour de son papa. Si chacun donne ce qu’il peut, par amour pour cette école, on pourra retrouver une sculpture à l’image de l’amour et la passion de la musique partagée dans cette école."