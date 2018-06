Bordeaux, France

A l'extérieur, la basilique Saint-Seurin à Bordeaux bénéficie d'un ravalement de façade. Mais à l'intérieur, les conséquences de l'incendie, qui a frappé le bâtiment religieux le 13 juin dernier, se font sentir. Une odeur de brûlé règne encore dans l'édifice privé d'électricité. La sacristie a complètement noirci. Les flammes ont fait sauter les bouchons des bouteilles de vin blanc réservées aux offices, ont fait se plier en deux les cierges, et ont ravagé l'antique mobilier en bois. La suie recouvre également livres, objets d'orfèvrerie et tissus. "Il y a des objets qui sont restés dans la sacristie, auxquels on ne peut pas accéder, car ils sont restés coincés derrière des monceaux de bois", raconte le prêtre coopérateur (en charge de la paroisse de Saint-Seurin), Jean-Clément Guez.

La mairie, qui est propriétaire des lieux, va voir avec son assureur comment réparer les dégâts de ce feu. Et nous, avec l'église, nous allons voir le préjudice que nous avons subi.

La sacristie de la basilique Saint-Seurin, très endommagée © Radio France - Photo prise par le prêtre Jean-Clément Guez

Une cagnotte pour alerter

L'ecclésiastique en est bien conscient, les assurances ne pourront pas tout couvrir. Pour nettoyer les objets recouverts de suie, par exemple, il faut faire appel à des techniciens spécialisés, munis de produits bien spécifiques. Le prêtre Jean-Clément Guez ne veut pas d'une couche de peinture en forme de cache-misère. Il souhaite une basilique qui puisse accueillir touristes et fidèles dans des conditions optimales.

L'appel que nous faisons à la solidarité vise à faire en sorte que tout ce qui est là, et qui appartient aux Bordelais, puisse être vraiment restauré, et être transmis aux générations à venir

Cet appel a pris la forme d'une cagnotte, lancée sur la plateforme Hello Asso. Elle souhaite réunir des fonds pour commencer la restauration de l'édifice. "On est sur un temps très très long. Comme c'est un monument historique, cela demande un certain nombre de normes, de types de travaux, qui vont solliciter des entreprises assez spécialisées. La sollicitation que nous faisons revient à leur donner du travail. C'est eux que nous voudrions mobiliser à terme avec les dons". Il compte aussi sur les dons des touristes qui visitent chaque année la basilique. En revanche, hors de question de faire payer l'entrée du bâtiment.

Le toit de la sacristie, recouvert de suie © Radio France - Photo prise par le prêtre Jean-Clément Guez

La protection du patrimoine, une question politique primordiale

Le prêtre sait toutefois que ces dons ne suffiront pas pour financer l'intégralité des travaux, estimés à environ 3,5 millions d'euros. Il vise notamment le prochain loto du patrimoine, lancé cette année par Stéphane Bern, pour entrer dans le giron du patrimoine en péril. Il veut faire de la basilique un "endroit beau, apte à conserver ce qui est à conserver". Pour lui, il ne s'agit pas seulement de faire des travaux au coup par coup, mais viser un plus long terme afin de pérenniser les monuments.

Ce n'est pas une question de foi. Si c'est classé monument historique, c'est que l'Etat a reconnu que ce qui était là était important pour l'histoire de notre pays. Et c'est tout le paradoxe : ce n'est pas parce qu'un monument a ce label qu'il est entretenu. Le combat que nous menons, c'est pour que les choses restent dans leur meilleur état.

Une cagnotte, donc, mais surtout un message symbolique adressé aux pouvoirs publics pour alerter sur l'entretien du patrimoine, "le grand enjeu", selon Jean-Clément Guez. "C'est dans le manque d'entretien que nos monuments sont en péril aujourd'hui. On ne peut plus dire qu'il revient à l'Etat ou aux municipalités de tout faire. Il faut qu'avec les associations, la bonne volonté des gens, on fasse en sorte que chacun se sente responsable, dépositaire de ce patrimoine. La puissance publique ne peut plus tout faire".

L'association a donc démarché. "Nous avons déjà quelques contacts" auprès de mécènes et autres fonds privés. Objectif : réunir les fonds d'ici 2028, pour pouvoir fêter les 30 ans de l'inscription de Saint-Seurin au patrimoine mondial de l'UNESCO dans une basilique "digne de ce nom".

La basilique est encore fermée jusqu'à nouvel ordre.