Une cagnotte récolte déjà des dizaines de milliers d'euros pour les militaires morts au Sahel

Alors que la France rendra un hommage de la Nation ce mardi à 11 heures aux Invalides aux deux soldats des forces spéciales morts en libérant des otages au Sahel, deux cagnottes existent sur internet pour soutenir financièrement les familles.

La première est initiée par le commando Hubert auquel appartenaient le Breton Cédric de Pierrepont et le Haut-Savoyard Alain Bertoncello, originaire de Montagny-les-Lanches. Sur le site Leetchi, plus de 72.000 euros ont déjà été récoltés ce lundi soir. 2.000 personnes ont fait un don.

Une courte phrase accompagne cette cagnotte : "Pour les compagnes et familles de nos frères d'armes, morts au combat, pour la plus noble des causes". Ce lundi, la Préfecture maritime de Toulon (le commando Hubert est localisé dans le Var) précise qu'il s'agit d'une initiative privée mais qu'elle émane bien des compagnons des deux soldats morts au Sahel et qu'il ne s'agit pas d'une arnaque.

Sur le site lepotcommun.fr, une autre cagnotte rassemble 24.000 euros ce lundi, pour aider la mère de Cédric de Pierrepont.