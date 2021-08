Une camionnette à pizza en feu sur l'A20, 5km de bouchons signalés

Une camionnette a pizza a pris feu ce dimanche vers 17h sur l'A20. Ça s'est passé dans le sens province-paris, dans le secteur de Saint-Maur. Le feu a pris subitement à cause probablement d'une braise non éteinte qui se trouvait dans le four à pizza. L'enquête doit encore le confirmer.

Le conducteur n'est pas blessé, seulement choqué. Il a été pris en charge par les pompiers. En revanche, son véhicule est totalement calciné. Il est sur le point d'être évacué. En tout, 14 pompiers issus des casernes de Châteauroux, de Déols et d'Argenton-sur-Creuse sont intervenus sur les lieux.

L'événement a généré 5km de bouchons puisque la voie de droite a été neutralisée. Des bouchons toujours en cours ce dimanche vers 18h.