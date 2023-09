Une camionnette s'encastre dans un camion à l'arrêt sur l'A4 en Moselle, le conducteur est mort

Un accident impressionnant sur l'autoroute A4 en Moselle, dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 septembre. Une camionnette s'est encastrée dans un camion à l'arrêt un peu avant 4 heures du matin, à hauteur de la sortie de l'aire de Landanvillers. Le conducteur de la camionnette est décédé.

Les pompiers de Courcelles-Chaussy et de Boulay-Moselle ont été mobilisés sur l'intervention. Le Samu et la gendarmerie se sont aussi rendus sur place. Une autre personne blessée a été prise en charge et transportée à l'hôpital. L'accident a créé de gros bouchons, l'autoroute A4 a dû être coupée.