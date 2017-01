Une campagne de lutte contre le Sida visée par des plaintes à Laval

Trois plaintes ont été déposées pour dénoncer la campagne d'affichage anti-Sida de l'association AIDES. Pour ses détracteurs, elle véhiculerait un message violent et pornographique.

Ce sont nos confrères de "Marianne" qui ont révélé cette information partagée ensuite sur les réseaux sociaux. France Bleu Mayenne a pu joindre certains protagonistes de cette histoire afin de la vérifier. Un responsable de l'association AIDES a confirmé les révélations de l'hebdomadaire. Trois plaintes ont été déposées. On ne sait pas par qui en revanche. Peut-être des habitants qui vivent près des locaux de l'association à Laval. Des locaux vandalisés à plusieurs reprises ces dernières semaines, des jets de peinture. Le Procureur de la République a jugées recevables ces plaintes pour "diffusion d'un message violent ou pornographique contraire à la dignité, accessible à un mineur". Une peine de 3 ans de prison et une amende de 75.000 euros sont prévus pour ce délit.

"Contraire à la dignité"

Une enquête policière a donc été ouverte. Et vendredi dernier, le 6 janvier, Muriel Briffault, directrice animation réseau de AIDES, est convoqué au commissariat de Laval pour s'expliquer. Nous l'avons contactée mais, pour l'instant, elle préfère ne pas témoigner tout en faisant part de son incompréhension. L'enquête est terminée et le dossier est désormais sur le bureau du Parquet qui pourrait donner à cette affaire une suite judiciaire.

La campagne d'affichage incriminée s'appelle "Révélation". Les photos en noir et blanc sont visibles dans de nombreuses villes de France dont la cité-Préfecture de la Mayenne. On y voit des couples nus, hétérosexuels et homosexuels, et le slogan est : "les séropositifs sous traitement ont beaucoup de choses à nous transmettre. Mais pas le virus du Sida".

"Une remontée du puritanisme"

Philippe Rossignol, de l'association AIDES en Mayenne, est tombé des nues quand l'enquête a commencé : "on fait face à une remontée du puritanisme dans la mouvance de La Manif pour Tous. Pour certains, voir des couples enlacés c'est absolument insupportable". Cette affaire en rappelle une autre. En novembre dernier, le maire de Laval, François Zocchetto, avait demandé que des affiches de prévention du SIDA ne soient pas installées à proximité des établissements scolaires. Son homologue d'Angers, lui, avait fait retirer toutes les affiches des rues de sa ville en évoquant la protection de l'enfance.