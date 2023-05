Une campagne de prévention contre le harcèlement de rue en Charente

Selon le Haut Conseil à l'égalité, en 2022 huit femmes sur dix disent avoir peur de rentrer seules chez elles le soir. C'est pour assurer la sécurité des femmes que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient de lancer une campagne de communication. Cinq millions de flyers vont être distribués, au niveau national, pendant l'été, pour informer sur ce qu'on appelle "le harcèlement de rue", qui passe par des propos ou des comportements inadaptés, notamment dans les transports. En Charente, la campagne de distribution des flyers a débuté ce mercredi dans un grand centre commercial près d'Angoulême.

ⓘ Publicité

La Maison de Protection des Familles a été créée il y a quelques semaines par la Gendarmerie à Angoulême © Radio France - Pïerre MARSAT

Une application "masecurite.fr" existe pour signaler des faits, retrouver toutes les informations et les adresses utiles, quand on est victime ou témoin de harcèlement de rue. On peut aussi, grâce à cette application, tchater avec des policiers et des gendarmes, 24 heures sur 24. En cas d'urgence, il faut appeler le 17, et on peut ensuite porter plainte dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. En Charente, la maison des familles de la Gendarmerie accueille les victimes des violences conjugales et harcèlement de rue.

loading