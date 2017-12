Bouches-du-Rhône, France

«On n'est pas là pour se faire agresser, on est là pour protéger et sauver les gens», le commandant Sylvain Besson résume le message de cette campagne de communication des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.

40 plaintes en 2017

Depuis un an, 40 plaintes ont été déposées par les sapeurs-pompiers du département. Des plaintes pour insultes, injures, menaces au téléphone mais aussi des agressions sur le terrain. Une peine de six mois de prison ferme a été prononcée en 2017 ainsi qu'une peine de 18 mois de prison avec sursis.

«On se fait agresser chez M. et Mme Tout-le-monde», commandant Sylvain Besson

Les pompiers tiennent à sensibiliser le grand public sur le fait que ces agressions se sont généralisées. «On a l'habitude de dire que les pompiers se font agresser dans des quartiers particuliers, note le commandant Sylvain Besson. Ça arrive et c'est un fait mais on se fait aussi agresser chez monsieur et madame Tout-le-monde. On est victime d'un délabrement sociétal».