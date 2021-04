Une capture de chiants errants à Quimper pour lutter contre les morsures et les déjections

Les chiens errants ou en divagation vont faire l'objet d'une campagne de capture dans l'agglomération de Quimper du 26 avril au 7 mai. Est considéré en divagation tout chien qui se trouve à plus de 100 mètres de son propriétaire. Cette opération, qui sera menée par les services de fourrière près des écoles, des parcs et des jardins, a pour but de "rassurer et de prévenir", explique-t-on à la mairie de Quimper.

"Il s'agit de faire prendre conscience aux propriétaires de chiens de leur responsabilité", assure Philippe Broudeur, l'adjoint à la tranquillité publique. Cette capture a lieu quelques semaines après plusieurs cas de morsures de chien dans le centre-ville de Quimper. "La règle, c'est tous les chiens en laisse. Ca s'applique pour tous les administrés. Même pour les marginaux du centre-ville. J'ai constaté qu'ils sont responsables et ramassent les déjections mais leurs chiens ne sont pas toujours tenus en laisse. On espère les convaincre de le faire", ajoute l'élu municipal.

"Nos chiens ne sont pas dangereux"

En centre-ville, plusieurs de ces "marginaux" se sentent injustement visés. "_Les chiens les plus dangereux ne sont pas forcément les nôtres. Le mien s'est fait attaquer par un chien de mamie. S'il y a un chien nuisible, c'est qu'il y a un mauvais maître. Leur campagne a lieu d'être mais nous ne sommes pas inquiets, car nos chiens sont en règle et ne sont pas agressif_s", commentent plusieurs d'entre eux, près des Halles de Quimper.

Il y a plusieurs campagnes de captures de chiens tous les ans à Quimper. La dernière remonte à fin 2018. Au total, ce sont un peu moins de 200 chiens qui passent par la fourrière dans le pays de Quimper. Pour les propriétaires, la facture peut être salée : au minimum, elle s'élève à 88 euros. Chaque jour passé par le chien à la fourrière en augmente le montant.