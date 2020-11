Une carabine découverte dans un local d'immeuble à Nîmes

La Direction Départementale de la Sécurité Publique du Gard a renouvelé ce mercredi une opération de sécurisation et un contrôle anti-stupéfiants sur les deux quartiers de Pissevin et de Valdegour en "QRR", quartier de reconquête républicaine. Vingt personnes ont fait l'objet de contrôles d'identité. Au cours des fouilles et des visites des sous-sols et des communs d'immeubles, les policiers ont découvert dans un local d'immeuble de la place Avogagro, une carabine 22 LR avec un chargeur approvisionné à 11 cartouches.

L'arme a été saisie et une enquête judiciaire a été ouverte par la Sûreté Départementale du Gard.