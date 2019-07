Une casse auto et des manèges de forains touchés par un incendie à La Hoguette près de Falaise

La Hoguette, France

Tout commence par un feu de végétation peu avant 17h. L'incendie atteint rapidement la casse auto et touche des caravanes, des manèges de forain et un grand bâtiment. A l'intérieur, plusieurs bouteilles de gaz et des batteries qui risquent de provoquer des explosions sur une surface de 9000 m². Une épaisse fumée noire se dégage, elle est visible à plusieurs kilomètres. 70 pompiers de tout le Calvados interviennent alors pour éteindre l'incendie et sécuriser la zone.

Plusieurs routes sont coupées, dont l'autoroute A88. 6 hectares de végétation ont été détruits par les flammes. L'intervention des secours a permis de préserver trois maisons, un entrepôt et un terrain où sont stationnés 200 véhicules. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de cette incendie. Quelques pompiers restent sur place pour surveiller le secteur.

Les pompiers fortement mobilisés dans la région

Les secours sont intervenus aussi pour des feux de végétation et de récoltes sur les secteurs de Cagny, Bretteville sur Laize, Acqeuville, Bretteville sur Laize, Acqueville, Escoville et Eterville dans le Calvados. Le feu a pris également dans un élevage porcin sur la commune de Vicques près de Falaise. Dans la Seine-Maritime et l'Eure, ce sont près de 1.500 hectares qui sont partis en fumée.