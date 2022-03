Une cellule d'écoute en Dordogne pour les camarades du collégien mort dans un accident

Au collège Jules Ferry de Terrasson, tout le monde connaissait Ozan. Le jeune garçon de 14 ans, élève de troisième, est mort mercredi en fin d'après-midi dans un accident de la route. Il était parti voir sa copine à scooter, il a heurté de plein fouet un fourgon qui arrivait en sens inverse, dans un virage tout près de Châtres sur la D62. Ce jeudi matin, l'ambiance au collège est lourde : "Ici, les élèves se connaissent de la sixième à la troisième", résume la CPE.

L'inspectrice d'académie est venue sur place, enchaîner les réunions pour monter d'urgence un accompagnement pour les quelques 560 élèves de l'établissement. Dans l'infirmerie, une cellule d'écoute est ouverte, avec un psychologue et un médecin de l'éducation nationale, deux infirmières et une assistante sociale. "Le prof nous a demandé si on voulait faire cours ou juste discuter", raconte Arda, un des amis proches du garçon : "Franchement, je le considérais comme le frère que je n'ai pas. On mangeait souvent ensemble. Il parlait souvent de son futur, il disait qu'il voulait une vie simple, avec sa copine, avec sa famille".

Un prière à la mosquée turque en mémoire du jeune garçon

A la mosquée turque de Terrasson, l'imam termine la prière et remet ses chaussures, il s'apprête à partir présenter ses condoléances à la famille. Plusieurs hommes de la communauté l'accompagnent, comme Mustan. Il connaît bien le père du garçon, qui est maçon : "On va les voir pour leur dire qu'on est à leurs côtés. Un gamin de 14 ans qui décède, c'est un drame. Moi aussi j'ai des enfants au collège. C'est une famille qui est très aimée ici, très connue également". La mosquée va organiser une prière en mémoire du jeune Ozan.

Au Lardin-Saint-Lazare où il habitait avec ses parents et sa petite soeur, les proches et les amis sont venus parfois de très loin, toute la journée, pour venir soutenir la famille. La mère du garçon travaille aux papeteries de Condat. Le CSE a prévu d'organiser un geste de soutien pour la famille.