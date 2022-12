Une cellule d'écoute mise en place au collège du jeune percuté et tué mercredi soir à Montpellier

Après le drame de mercredi soir, une cellule d'écoute a été mise en place au collège les Escholiers dans le quartier de la Mosson à Montpellier. C'est dans cet établissement qu'était scolarisé Aymen. Il était en 4e.

ⓘ Publicité

Ce jeune adolescent de 14 ans a été percuté et tué par une voiture qui a pris la fuite dans le quartier de la Mosson à Montpellier. Un drame qui s'est déroulé après la victoire de la France lors de la demi-finale de Coupe du monde de foot contre le Maroc.

Une enquête pour coups mortels aggravés en l’espèce avec arme (le véhicule) a été confiée à la Sûreté départementale de Montpellier. Le conducteur est toujours recherché.

"Ce n'est pas simple pour un jeune d'exprimer ses émotions face à un tel drame." - Christophe Mauny, le Directeur académique des services de l'Éducation nationale de l'Hérault

Dans son collège, 16 personnels : assistants sociaux, psychologues, infirmiers sont présents ce jeudi et ce vendredi, avant le début des vacances scolaires. Ils sont là pour "permettre aux élèves et aux professeurs d'exprimer leurs émotions", explique le directeur académique des services de l'Éducation nationale de l'Hérault, Christophe Mauny. "Ce n'est pas simple pour un jeune de sixième, voire même de troisième, d'exprimer des émotions face à un tel drame. On n'y est pas forcément préparé*. Les personnels enseignants non plus."*

L'objectif est d'accompagner au mieux les camarades de classe d'Aymen et les enseignants. "Quand ils arrivent dans l'école, le but c'est qu'ils puissent se sentir accueillis et encadrés, qu'ils ne soient pas seuls face à leurs émotions. Et l'enjeu, c'est qu'ils puissent en parler."

Ce jeudi, beaucoup n'ont pas pu être entendus. La moitié de la classe de 4e du jeune Aymen était absente.

Appel au calme de la famille

Ce jeudi matin, le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, s'est rendu auprès de la famille du jeune Aymen. Il leur a présenté ses condoléances. À cette occasion, la famille a demandé à ce que leur deuil et leur intimité soit respectée. Elle a transmis le message suivant au travers du communiqué de presse de la mairie :

"La disparition d’Aymen nous plonge dans une épreuve effroyable. Nous exprimons notre reconnaissance aux innombrables messages de condoléances. Nous appelons au plus grand calme et exprimons notre confiance dans les institutions de la République, police et justice, pour que l’auteur des faits soit interpellé et jugé. Nous demandons, enfin, aux médias de respecter notre deuil et notre intimité."

Le quartier était calme ce jeudi, un dispositif de sécurité discret était tout de même présent sur place.