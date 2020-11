Une cellule de renseignements pour lutter contre le trafic de stupéfiants, fléau n°1 en Vaucluse

La Cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) a été activée en Vaucluse ce vendredi. Un dispositif national en cours de déclinaison sur l'ensemble du territoire. Placée sous l’autorité des procureurs d’Avignon et de Carpentras, elle réunit la sécurité publique, la gendarmerie, la police judiciaire, la police aux frontières et les douanes.

Centraliser et mieux partager les informations du terrain

L’objectif est de centraliser les renseignements des différents services. Chacun dans son domaine transmet des informations recueillies sur le terrain, qui une fois analysées, pourraient déboucher sur des procédures judiciaires. La mise en place de la CROSS s’inscrit dans le cadre du travail de démantèlement des réseaux et des trafics engagé depuis plusieurs mois.

Pour Anthony De Freitas, le directeur adjoint du SRPJ de Montpellier, cette nouvelle cellule de renseignements va permettre de mieux lutter contre les trafics. "L'idée de la Cross est d'aller plus loin dans la coordination, notamment pour le partage de l'ensemble des renseignements que peuvent glaner toutes les unités qui sont sur le terrain, pour les faires remonter à des services qui pourront analyser ces informations et peut-être ouvrir des procédures judiciaires".

Et tous les types de renseignements sont concernés : "ça peut être un appel qui arrive à la police ou à la gendarmerie, quelqu'un qui aurait vu un début de plantation, un carrossier qui aurait des soupçons sur un véhicule qui pourrait disposer d'une cache aménagée, des passages frontières réguliers, etc.".

"On s'aperçoit que les trafics sont tenus par des gens de plus en plus jeunes qui sont des chiens fous " - Philippe Guémas, procureur de la République d'Avignon

En première ligne, le procureur d'Avignon, Philippe Guémas, s'inquiète de l'évolution des profils des trafiquants. Ils ont en grande majorité entre 20 et 25 ans. "Il n'y a plus de milieu à l'ancienne avec des caïds qui tiennent un secteur donné. On s'aperçoit que les trafics sont tenus par des gens de plus en plus jeunes qui sont des chiens fous. Ils sont capables des actes les plus irrationnels et les pire qu'on puisse imaginer. C'est vraiment le phénomène le plus inquiétant".

Pour le procureur de Carpentras, Pierre Gagnoud, le renseignement est primordial pour lutter contre les trafics de stupéfiants. Parmi les autres leviers efficaces, il s’agit de toucher au portefeuille des trafiquants. "Le patrimoine, ce sont les véhicules, les comptes bancaires, l'argent que l'on peut saisir en numéraire, ce sont aussi les biens immobiliers".

En Vaucluse, 424 opérations de lutte anti-drogue ont été menées depuis le début de l’année, près de 90 kg de cannabis saisis et près de 20 kg de cocaïne. 42 armes ont également été retrouvées lors de ces opérations. Les règlements de compte ont fait une dizaine de blessés par balles .