Une cellule opérationnelle créée à Alès pour lutter contre le trafic de stupéfiants, de plus en plus violent

Ces derniers mois à Alès, les violences liées au trafic de stupéfiants sont montées d'un cran. Coups de feu, tentative d'homicide, la population s'en inquiétait. Justice, mairie et force de l'ordre ont décidé de monter une cellule opérationnelle spécifique. Son but "taper vite et taper fort".