Une cellule psychologique à Longjumeau après la disparition des touristes français au Bénin

L'un des deux touristes français disparu au Bénin depuis le 1er mai est professeur de piano et chef d'orchestre à Longjumeau (Essonne) depuis 24 ans. Une cellule psychologique a été mise en place pour les professeurs et les élèves du conservatoire municipal.

Longjumeau, France

Cela fait neuf jours que deux touristes français ont disparu au Bénin alors qu'ils étaient partis en safari dans le parc de la Pendjari. Pour l'instant, si on ne parle pas encore d’enlèvement, il n'y a aucune revendication, plusieurs éléments semblent corroborer cette hypothèse dans cette région frontalière du Burkina Fasso où opèrent de nombreux groupes armés et djihadistes. Le cadavre de leur guide béninois très abîmé a été retrouvé samedi dernier dans le parc. L'identité des deux hommes a été révélé mardi, ils habitent Paris et travaillent en région parisienne. Patrick Pique 51 ans (né dans la Manche) est créateur de bijoux, il travaille dans une boutique du 4ème arrondissement de Paris, son ami Laurent Lassimouillas 46 ans (né à Marseille) est lui un figure locale dans l'Essonne.

Un grand chef d'orchestre"

Ceux qui l'ont côtoyé et ils sont nombreux, sont sous le choc depuis quelques jours notamment à Longjumeau où Laurent Lassimouillas est professeur de piano et chef d'orchestre au conservatoire municipal depuis 24 ans. Une cellule psychologique a donc été mise en place ce jeudi "pour tous les professeurs et les élèves qui ressentent le besoin de parler". Mardi soir, le discours d'ouverture du festival de jazz de la ville lui a été consacré. Sur scène, Sandrine Gélot, maire de la ville s'est exprimée "Pour nous, c'est une grosse inquiétude qui s'est concrétisée. C'est Laurent, notre professeur de musique si sympathique et talentueux et l'un de ses amis". Sandrine Gélot s'est depuis entretenue avec la famille et préfère ne pas s'exprimer, c'est le cas d'ailleurs de tous les acteurs locaux qui le connaissent bien et qui préfèrent laisser travailler le Quai D'Orsay. Sur les réseaux sociaux, des élus des anciens élèves témoignent et parlent à l'unisson d'un "grand chef d'orchestre", "pédagogue". Laurent Lassimouillas est également professeur de piano à Orsay (Essonne) et chef d'orchestre à Chily-Mazarin (Essonne) et Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne).