Bobigny, France

C’est une première à Bobigny. Une cellule psychologique a été mise en place jeudi à Bobigny (Seine-Saint-Denis), dans le quartier de l'Abreuvoir. C'est dans ce quartier "sensible" qu'un homme de 31 ans est mort par balles mardi soir, vers 18h30, suite à ce qui ressemble à un règlement de compte.

"Nous allons essayer de réunir [les habitants]. La parole tournant, ce sera peut-être un petit peu plus facile." — Gérard Aoustin, maire adjoint en charge de la santé à Bobigny

Gérard Aoustin, maire adjoint en charge de la santé à Bobigny Copier

Un sas de décompression

L'homme visé, qui travaillait à l'Office public de l'Habitat, discutait sur un trottoir, vers des commerces proches de la place de l'Europe, quand il a été pris pour cible à la tête et au torse. L'agresseur a agit à visage découvert et a pu blesser une autre personne avec sa crosse. Même si les langues mettent du temps à se délier, élus et habitants parlent à mots couverts d'un possible "règlement de compte".

C'est donc afin d’apaiser tout le quartier qui compte 4000 à 5000 habitants que la municipalité a souhaiter mettre en place cette cellule d'aide et d'écoute. C'est en quelque sorte un "sas de décompression" pour les riverains reconnaît Gérard Aoustin, maire adjoint en charge de la santé à Bobigny.

Des témoins, des enfants, des mots anonymes

La cellule psychologique mise en place vise d'abord les témoins de la fusillade, les enfants et les habitants du quartier. "Ce fait divers se déroule sur un quartier qu'on peut appeler 'sensible', avec des jeunes qui se connaissent quasiment tous, donc vous imaginez bien l'effet boomerang et la nécessité d'apaisement de dialogue, de concertation parce que ce sont des gens qui vivent dans un rapport de voisinage", explique Gérard Aoustin, maire adjoint à Bobigny.

On ne sait pas pour le moment combien de temps cette cellule d'écoute sera mise en place pour les habitants. Le tireur qui circulait à scooter était toujours recherché jeudi soir est toujours.