Une cellule psychologique mise en place après l'agression au couteau d'un médiateur de la ville du Mans

Le médiateur de la Ville du Mans agressé au couteau, ce mardi, est rentré chez lui et se repose. Deux de ses collègues qui ont assisté à l'agression sont en arrêt maladie.

Le médiateur de la ville du Mans qui a été agressé à coups de couteau va mieux. Il est sorti de l'hôpital et il se repose, selon Christian Lacoste. L'adjoint au maire, délégué à la sécurité, souligne ce jeudi qu'une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner au mieux les quatorze médiateurs de la ville après cette agression. Deux d'entre eux sont en arrêt. Ils étaient présent au moment de l'agression ce mardi après-midi, rue des Ursulines.

Avant d'être recrutés, les médiateurs ont plusieurs heures de formation sur l'écoute de la population et ils démêlent souvent de nombreux petits conflits entre les habitants.

L'agression du médiateur s'est passée dans la rue des Ursulines - @googleearth

De nouvelles caméras dans le secteur de la cathédrale

Avant d'aller sur le terrain, les 14 médiateurs de la ville du Mans ont eu de nombreuses heures de formation. Ce sont souvent des personnes qui sont habituées à l'écoute, à la gestion des conflits sur la voie publique. Ils règlent souvent des problèmes de voisinage entre les habitants et les commerçants. Ils font régulièrement des rappels à la règle et en cas de besoin, ils sont en liaison permanente avec la police et sont également suivis par la vidéo-surveillance.

Prévention, médiation et tranquillité publique

Ce sont les trois axes de la politique de sécurité de la ville pour Christian Lacoste. L'adjoint au maire délégué à la sécurité rappelle également que de nouvelles caméras vont être installées dans la ville du Mans. Ce sera notamment dans le secteur de la cathédrale. Il y a actuellement 72 caméras de vidéo-surveillance.

