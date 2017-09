Une centaine d'animaux maltraités saisis chez un habitant de Rochechouart

Les gendarmes de Saint Junien, avec plusieurs services de l'Etat, sont intervenus cette semaine chez un habitant de Rochechouart qui détenait une véritable ménagerie. Une centaine d'animaux ont saisis et placés, parmi lesquels un perroquet Ara et une tortue Emyde Lépreuse, deux espèces protégées.

Les gendarmes de Saint Junien, accompagnés de l'Agence de la Biodiversité, de l'Office National de la Chasse, de la Direction de la Protection des Populations et d'un vétérinaire, sont intervenus cette semaine (mercredi 18 septembre) au domicile d'un habitant de Rochechouart après une longue période d'enquête et de surveillance.

Ara et tortue : l'homme détenait 2 espèces protégées

Cet homme détenait chez lui une véritable ménagerie, une centaine d'animaux pour la plupart mal nourris et mal traités : chiens, chats, moutons, chèvres, porcs chinois, canards, oies, poney, ... Et surtout 2 espèces protégées : un perroquet Ara et une tortue Emyde Lepreuse, une espèce dont on ne compte désormais qu'une centaine de spécimens en France. Sur décision du parquet, les animaux domestiques ont été placés, notamment dans des refuges. Quant aux deux espèces protégées : la tortue est prise en charge par l'aquarium de Limoges et le Ara par le zoo-parc du Reynou.

Par ailleurs, des atteintes à l'environnement ont été constatées. Cet habitant avait accumulé d'innombrables détritus et déchets en tout genre, constituant une véritable décharge. Il devra également répondre de dégâts sur deux étangs, l'un pollué et l'autre asséché. Au total, 12 infractions pénales ont été relevées à son encontre.