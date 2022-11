Une centaine d'oliviers volés au château de Thézan à Saint-Didier

"C'était un peu le coup de grâce, le désarroi. On s'investit pour faire revivre un ensemble de choses et la bêtise fait qu'on se retrouve avec des oliviers volés", se confie Emmanuel Renoux, un des deux propriétaires du château de Thézan à Saint-Didier. Après le vol de 102 jeunes oliviers de deux à quatre ans, probablement dans la nuit du 5 au 6 novembre dernier, il a porté plainte, et même installé des caméras pour surveiller sa parcelle.

"Ces oliviers valaient 6 000 euros, et surtout c'est du temps, de l'investissement. Il ne faut pas se laisser décourager mais dimanche dernier le moral était un peu en berne", ajoute-t-il. Il faut dire que quelques jours plus tôt, une partie du mur d'enceinte du château s'était effondré à cause de la pluie et que depuis l'achat du lieu en 2019, la rénovation n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu un problème d'étanchéité de la toiture qu'il a fallu refaire, la pandémie de Covid qui a ralentit les travaux, et le coût des matières premières qui augmentent et alourdissent déjà une facture conséquente puisque le budget initial était déjà de quatre millions d'euros.

Mais malgré tout, Emmanuel Renoux et l'autre propriétaire du lieu ne baissent pas les bras. Ce château pour eux c'est "pour le meilleur et pour le pire, un vrai coup de cœur pour un lieu magique", avec ses plafonds d'époque Renaissance, ses bains du XIXème siècle, et même une orangeraie. Alors ils continuent la rénovation. Les premières pièces seront ouvertes au public de mai à septembre prochain (2023). "Un escalier, deux salons, des chambres de patients de l'ancienne clinique (puisque ce château était aussi centre d'hydrothérapie), et peut-être la salle de balle, mais ce serait un peu la cerise sur le gâteau." En 2024 et si tout va bien, l'aile XVIIème devrait être prête, la partie XIXème viendra en dernier.