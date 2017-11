Une centaine de bénévoles participent aux recherches d'Henri Durand

Ce lundi, 100 bénévoles environ ont participé aux recherches autours de Ballots, Saint-Aignan-sur-Roë et Meral pour tenter de retrouver le père de Jacky Durand, ancien cycliste professionnel. Une nouvelle battue commence mardi à 9h.

Les recherches pour retrouver Henri Durand reprennent à 9h ce mardi matin. Ce cycliste de 80 ans est porté disparu depuis samedi après-midi. Parti de Ballots où il habite, l'homme n'est jamais rentré de sa balade à vélo. Henri Durand est le père de Jacky, ancien coureur cycliste mayennais, vainqueur de trois étapes du Tour de France dans les années 90.

1 habitant sur 10 mobilisé

Dès lundi 9h, près de 100 bénévoles se sont rassemblés dans la salle des fêtes de Ballots pour un briefing des gendarmes. Les volontaires, pour la plupart des habitants de Ballots, ont été divisés par en petites équipes pour ratisser les secteurs de la commune, de Saint-Aignan-sur-Roë, Meral mais aussi celui du Pertre à la frontière de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne.

Des cartes sont distribuées pour tenter de retrouver le père de #JackyDurand. Bénévoles divisés en 3 secteurs : vous du Pertre / bois de l'angelerie / Saint-Aignan-sur-Roë pic.twitter.com/l6fmXPl2CQ — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) November 27, 2017

"Je remercie tout le monde. Les bénévoles, la mairie, les forces de gendarmerie, et de tout ce qui est mis en oeuvre pour retrouver papa' - Patrick, un des fils d'Henri Durand

Les chances de le retrouver vivant sont minces

Henri Durand est pour l'instant introuvable. Cela fait maintenant plus de 48 heures que l'homme a disparu. Les recherches reprennent ce mardi à 9h. Pour les bénévoles le rendez-vous est encore fixé devant la mairie de Ballots. La mobilisation est assez importante. "C'est la solidarité des français" qui s'exprime selon François Quargnul, le maire de la commune. "Henri est quelqu'un de très apprécié et très connu dans la région. Beaucoup de personnes ont répondu favorablement à notre appel lundi. Toute la matinée nous avons reçu des appels de gens qui nous demandaient où se rejoindre" termine l'élu. François Quargnul a offert une soupe chaude et du café aux bénévoles, gendarmes et pompiers dans la salle des fêtes lundi midi.

Après une soupe chaude et un café à Ballots, les bénévoles ont repris il y a une heure les recherches pour retrouver le père de #JackyDurandpic.twitter.com/yHdTkpbF24 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) November 27, 2017