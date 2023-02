Une centaine de boîtes aux lettres cassées en Charente

Dans la nuit de dimanche à lundi, entre 22 heures et 6 heures du matin, une centaine de boites aux lettres ont été vandalisées dans le secteur de Fléac. Les dégradations ont été constatées sur les communes de Saint-Saturnin, Linars, Fléac, Trois-Plais et Asnières-sur-Nouère. Les auteurs de ces méfaits ont cassé la porte avec un outil type tournevis, avant de les arracher et de les briser probablement à coups de pieds. Toute personne pouvant détenir des informations qui permettraient d'identifier le ou les auteurs de ces dégradations est priée de contacter la brigade de gendarmerie de Hiersac au 05 45 96 90 03

ⓘ Publicité