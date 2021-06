Une centaine de caravanes envahissent le terrain de rugby des Pennes-Mirabeau

Samedi, 200 véhicules et une centaine de caravanes de gens du voyage ont déjoué le dispositif qui empêchait d'accéder à la pelouse du stade Vitria aux Pennes Mirabeau. Les riverains sont vent debout et le club de rugby privé de terrain..pour un moment.

"C'est impensable". Michel Amiel, le maire des Pennes-Mirabeau fustige l'attitude de cette communauté évangéliste qui a illégalement investi le terrain de rugby des Cadeneaux samedi après-midi. "Ils ont décalé le bloc de béton qui bloquait le passage, et une centaine de caravanes se sont installées sur la pelouse, alors même qu'il y avait un entrainement de rugby !".

Juste en face de ce terrain de rugby la colère ne retombe pas chez les riverains : "les gens du voyage se sont déjà installés depuis décembre un peu plus bas sur un parking, ça commence à faire beaucoup de remue ménage", témoigne un habitant.

Pour Eric c'est le ras-le-bol : "l'an dernier déjà, ils avaient fait le coup, ils avaient ravagé la pelouse, on l'avait retrouvée impraticable, avec des ornières partout. Rien n'a été fait pour essayer de les empêcher de passer" fulmine Eric, riverain du stade.

"J'ai vu des entraîneurs chevronnés au bord des larmes." (René Bagarry, président du club de rugby)

Pour le président du club de Rugby, René Bagarry, c'est une catastrophe et une immense déception : "après la période du Covid, on pensait tous revivre ensemble des moments partagés, un tournoi était prévu ce samedi. J'ai vu des entraîneurs chevronnés au bord des larmes. On est impuissant, comme il y a deux ans, quand les gens du voyage pendant un mois avaient déversé leurs eaux usées, leurs toilettes chimiques n'importe où sur la pelouse". Le président ne sait même pas si il pourra organiser la fête de son club le 3 juillet prochain.

Absence d'air d'accueil

La communauté évangéliste qui s'est installée promet de partir ce dimanche. "nous n'avons pas le choix, estime son responsable, Paul. Il n'y a pas de terrain d'accueil, ni d'aire de grand passage sur la commune. Si nous sommes dans l'illégalité c'est de la faute de l'état qui ne met pas en place les aires d'accueil pourtant prévues par la loi."

De son côté le maire Michel Amiel appelle au calme et rappelle qu'il avait sécurisé le site "_Mais ils arrivent avec des engins de plus en plus sophistiqués pour dégager les accè_s". Il y a deux ans, un coup de feu avait été tiré sur une des caravanes. Les gens du voyage avaient alors quitté les lieux. Tout le monde espère ne pas en arriver là.