Une centaine de caravanes installée illégalement sur un stade de football à Courtois-sur-Yonne

Des gens du voyages se sont installés dimanche 2 août sur le terrain de football de Courtois-sur-Yonne. En provenance de Troyes et en direction du Loiret, ils y ont dételé illégalement leur centaine de caravanes, faute d'avoir pu élire domicile à l'aire de grand passage du Sénonais.

Des gens du voyage se sont installés sur le stade de football de Courtois-sur-Yonne dimanche 2 août. À 15 heures, des caravanes ont bloqué le village afin de pouvoir entrer par effraction sur le terrain de la commune sans l'intervention des autorités. En provenance de Troyes (Aube) et en direction de Gien dans le Loiret, les voyageurs comptent rester sur place un mois selon le commissariat de police de Sens.

À Courtois-sur-Yonne, une centaine de caravanes occupée par des gens du voyage réalise depuis dimanche 2 août une halte dans leur voyage entre Troyes et Gien. - Eric Berthault

Une aire de grand passage existe pourtant à Sens

Pourtant, une aire de grand passage existe non loin de Courtois-sur-Yonne, à Sens. Les gens du voyage auraient essayé de s'y installer dimanche. Mais ils n'ont pas respecté les règles de réservation, accuse Eric Berthault, le maire de la commune du nord de l'Yonne. « Ils sont venus sur notre terrain car ils disent ne pas avoir eu d'aire d'accueil disponible pour leurs convois. Mais il y a une aire de grand passage. Ils n'ont pas respecté la procédure. Ils ont débarqué du jour au lendemain qui n'était pas prête. »

L'édile a reçu dimanche les appels de Marie-Louise Fort, présidente de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, et de Rachid Kaci, sous-préfet de Sens. Mais depuis, il est sans nouvelles : « À plusieurs reprises, j'ai essaye de rappeler le sous-préfet qui ne m'a plus répondu. À mon avis, il n'avait aucune solution à me donner. Donc je n'ai rien pu leur [les gens du voyage, NDLR] proposer, c'est là qu'ils ont décidé de s'installer. »

L'un des porte-parole de ces voyageurs, estimés à plus de 300 selon la police de Sens, a promis au maire de Courtois-sur-Yonne qu'ils quitteront les lieux dimanche prochain. « Les services de la communauté d'agglomération de Sens sont en train de préparer l'aire de grand passage du Sénonais pour les accueillir dès dimanche. L'aire est assez grande pour la centaine de caravanes. »