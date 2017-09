Une centaine de caravanes occupe illégalement un terrain de Châteauneuf-du-Rhône

Une centaine de caravanes occupent illégalement un terrain de la Compagnie Nationale du Rhône, à Châteauneuf-du-Rhône, dans la Drôme. Ce qui met en difficulté la CNR qui organise, ce jeudi, ses rencontres territoriales au même endroit, à côté de la centrale hydroélectrique Poincaré.

Des gens du voyage sont installés illégalement, depuis dimanche, sur un terrain privé de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le long du fleuve à Châteauneuf-du-Rhône.

Besoin de ce terrain jeudi

L'arrivée d'une centaine de caravanes empêche la tenue des rencontres de la CNR, ce jeudi, à Châteauneuf-du-Rhône, dans la Drôme. / Aucun(e) - Mairie de Châteauneuf-du-Rhône.

Les gens du voyages et leur centaine de caravanes ont l'intention de rester toute cette semaine. Une décision qui pose problème à la commune et à la CNR qui organise ce jeudi les rencontres territoriales de la Compagnie Nationale du Rhône. Ces rencontres de la direction territoriale Rhône Isère, organisées une fois par an, rassemblent près de 250 personnes, des élus, des associations et des représentants de la préfecture de la Drôme.

Ces rencontres doivent avoir lieu sur ce terrain, occupé par les gens du voyage, près de la centrale hydroélectrique Poincaré qui fête ses soixante ans.

La maire très en colère

Les services techniques de la ville de Châteauneuf-du-Rhône ont travaillé depuis des semaines pour débroussailler et sécuriser ce terrain qui devait servir de parking pour ce gros événement organisé par la CNR. Tout est remis en cause par la présence de ces caravanes et la maire de Châteauneuf-du-Rhône en appelle au Préfet de la Drôme pour faire libérer ce terrain avant jeudi.

"Il y a une incapacité au niveau de l'Etat à faire face à cette situation"

"Une aire de grand passage sur cette partie sud de la Drôme doit être envisagée" explique Marielle Figuet, maire de Châteauneuf-du-Rhône. "Quelle image allons-nous donner de notre commune et de notre territoire ?"

Marielle Figuet, la maire de Châteauneuf-du-Rhône, est excédée. Copier

De son côté, la CNR dit être "en discussion constructive" avec les gens du voyage pour que les rencontres puissent bien avoir lieu ce jeudi.