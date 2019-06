Une centaine de caravanes installées illégalement à Vauvert

Une centaine de caravanes appartenant à des gens du voyage se sont installées illégalement ce samedi 15 juin à Vauvert. Les gendarmes, la police municipale et le maire de la commune se sont rendus sur place.

Vauvert, France

Une centaine de caravanes se sont installées illégalement sur le stade de Vauvert ce samedi 15 juin au matin. Venues du nord de la France, elles appartiennent essentiellement à des commerçants forains selon Jean Denat, le maire de la commune. Avec la gendarmerie ils se sont rendus sur place.

Quand ils sont arrivés, cinquante véhicules avaient déjà pénétré dans le stade. Cinquante autres ont forcé le passage en "_déplaçant une voiture de la police municipale après avoir bloqué l'entrée de Vauver_t", selon Jean Denat.

Le maire saisit la Justice

Le maire a saisi la Justice en référé, et a demandé à un huissier de constater cette installation illégale. Jean Denat en appelle aussi à la "solidarité territoriale" et affirme que "Vauvert n'a pas les moyens de se doter d'une aire d'accueil pour les gens du voyage". La décision de construire ou non des aires d'accueil est prise à l'échelle de la communauté de commune de Petite Camargue.