Une centaine de convives attendus pour fêter un mariage, le banquet annulé par les gendarmes

C'est un repas de mariage qu'il faudra remettre à plus tard : les gendarmes de Muret ont annulé les festivités prévues vendredi dernier dans un restaurant de Portet-sur-Garonne, au sud de Toulouse. Ils ont repéré le restaurateur qui s'apprêtait à accueillir les convives vers 18h30, et sont immédiatement allés le voir. Ce dernier leur a alors expliqué qu'il attendait une centaine de convives. Évidement, les gendarmes ont annulé les festivités, et ont infligé une amende au restaurateur, qui ouvrait sans autorisation.