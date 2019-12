Une centaine de gendarmes mobilisés au réveillon et le jour de l'an en Creuse

Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas : vous connaissez l'adage. Pour limiter les comportements à risques, une centaine de gendarmes seront présents sur les routes du département le soir du réveillon, et la journée du 1er janvier. Avec, en ligne de mire, l'alcool et les stupéfiants.

Département Creuse, France

Soyez prudents sur la route au retour du réveillon ! On ne le répète jamais assez, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, et nous sommes 9 français sur 10 à prévoir de lever le coude ce mardi soir et durant une partie de la nuit. Pour prévenir les accidents et les conduites à risques, les forces de l'ordre sont mobilisées : environ 100 000 gendarmes et policiers seront sur le terrain partout en France, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. La Creuse ne fait pas exception, puisqu'une centaine de gendarmes seront aux bords des routes.

"Tout le département va être sillonné par les gendarmes", rapporte le capitaine Bruno Pulby, le commandant l'EDSR, l'Escadron départemental de sécurité routière de la Creuse. "Ils seront là pour votre sécurité. Depuis le début de l'année, on a constaté 53 accidents corporels ou mortels, dont 18 dus à une consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants. Sur ces 53 accidents, il y a eu 7 mortels : 5 étaient dus à l'alcool ou aux stupéfiants, c'est énorme sur le département." Des comportements qui seront donc particulièrement visés lors de ces contrôles, sur toutes les routes de la Creuse.

Les gendarmes appellent à la prudence

Mais au delà de ces conduites à risques, les gendarmes seront également vigilants sur d'autres comportements qui pourraient entraîner des accidents. "Nous sommes en période hivernale, les conditions de circulation sont parfois difficile, on peut avoir du brouillard, trouver de l'humidité sur la route, voir même du verglas", poursuit le patron de l'EDSR, "Il faut respecter les règles, la vitesse mais aussi toutes les mesures de prudence pour que vous rentriez chez vous en toute sécurité."

Traditionnellement, le réveillon de la Saint-Sylvestre est meurtrier sur les routes françaises. Chaque année, entre 15 et 20 personnes perdent la vie dans un accident cette nuit du 31 décembre au 1er janvier. Le gendarme conclue : "Ne prenez pas de risques, et soyez prudents."