Une centaine de jeunes font du "rodéo" au milieu des voitures entre Saint-Bonnet-le-Château et Andrézieux

Une centaine de jeunes ont paralysé le trafic sur la quatre voies 498 entre Saint-Bonnet-le-Château et Adrézieux-Bouthéon ce dimanche après-midi. Sur leurs engins, ils ont mis en danger la vie de dizaines d'usagers de la route

De l’aveu de la gendarmerie de la Loire c'est une scène rarissime qui s'est déroulée ce dimanche après-midi vers 15h sur la quatre voies 498 entre Saint-Bonnet-le-Château et Adrézieux-Bouthéon.

Une centaine de jeunes avec motos et voitures se sont offert une sortie "rodéo" au milieu des usagers. Les voitures étaient chargées de ralentir la circulation pendant que les motos s'offraient des démonstrations de mono-roues et autres figures de style. En tout, c'est une cinquantaine de véhicules qui ont ralenti la circulation.

Tous les jeunes interpellés

Les automobilistes présents ont contacté la gendarmerie et rapportés également des insultes et incivilités. Une quinzaine de patrouilles de la gendarmerie de Montbrison sont intervenues accompagnées de trois patrouilles de l'EDSR de Saint-Étienne. Le dispositif a permis l'interpellation de tous les véhicules et individus concernés.

Les jeunes ont expliqué qu'ils s'étaient rassemblés pour rendre hommage à un ami décédé des suites d'un AVC la semaine dernière.