Une centaine de magistrats, greffiers et avocats mobilisés à Toulouse contre "une justice au rabais"

Une centaine de magistrats accompagnés de greffiers et d'avocats ont manifesté ce mardi à 13h sur les marches du Palais de justice de Toulouse sur les allées Jules Guesde. Un mouvement national contre une justice qu'ils estiment au rabais. Les manifestants ont notamment scandé "justice en colère".

Les magistrats dénoncent leurs conditions de travail et demandent des moyens avant tout humains. Ils disent qu'ils rendent la justice vite et mal, ou alors ils la rendent bien, mais dans des délais inacceptables. "Des mesures ont été prises, mais elles ne règlent pas les problèmes immédiatement", déplore Christine Khaznadar, déléguée régionale de l'USM (Union syndicale des magistrats) pour l'Occitanie.

La 2e mobilisation du monde judiciaire en un an

C'est la deuxième mobilisation en moins d'un an. Ils étaient environ le double le 15 décembre 2021. Il y a un an, une retentissante tribune signée par 3.000 magistrats (plus couramment appelée tribune des 3.000) avait créé un électrochoc et alerté sur les conditions de travail de l'institution, après le suicide d'une jeune collègue. Le texte a aujourd'hui été paraphé par près de 8.000 professionnels.

Une juge morte en pleine audience à Nanterre

Plus récemment, mi-octobre, le décès d'une magistrate de 44 ans, Marie Truchet, en pleine audience de comparution immédiate à Nanterre a provoqué une nouvelle onde de choc. "On va droit dans le mur. On a eu des suicides, plus d'une dizaine depuis 2012. Des suicides dont on peut démontrer qu'ils sont en lien avec le travail", ajoute Marie Leclerc, déléguée régionale du syndicat de la magistrature et très inquiète pour l'avenir. "Et puis, il y a des morts au travail maintenant. On a une collègue qui vient de mourir en pleine audience à 44 ans."

Le tribunal de Toulouse était en grève ce mardi, un mouvement inédit pour le TPE selon ses magistrats et greffiers, et qui témoignent selon eux de leur grande souffrance au travail.

Un plan bientôt présenté par le ministre

Le ministre de la Justice a confirmé qu'un plan de programmation serait présenté prochainement pour sécuriser les promesses d'embauche de 1.500 magistrats pour les cinq ans à venir, mais aussi de 1.500 greffiers et autres, soit "10.000 personnels au total". L'exécutif avait aussi annoncé une hausse de salaire de 1.000 euros mensuels en moyenne pour les juges judiciaires. Mais pas avant l'année prochaine.